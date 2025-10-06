TOP 7 pompe de aer cald în 2025 – fă o alegere inteligentă pentru viitor

Pentru a avea un confort constant în locuință, facturi previzibile și o investiție sigură pe termen lung, alegerea unei pompe de căldură trebuie adaptată atât tipului de casă, cât și modului de utilizare.

În acest articol, analizăm câteva dintre cele mai apreciate modele de pompe de căldură de pe Romstal.ro, recomandate atât pentru locuințe noi, cât și pentru case renovate, cu sisteme de încălzire în pardoseală sau radiatoare.

Printre criteriile de comparație se numără puterea utilă, eficiența sezonieră, temperatura maximă de tur, nivelul de zgomot etc.

În plus, toate modelele beneficiază de extragaranție oferită de Romstal, un avantaj important pentru liniștea ta!

Set pompă de căldură aer-apă, Mitsubishi, Zubadan, 8 kW, split hidrobox

Acest model este o alegere excelentă pentru case unifamiliale care au nevoie de o soluție de încălzire fiabilă pe tot parcursul anului, inclusiv în zone cu ierni reci și temperaturi negative frecvente.

Se adresează utilizatorilor care folosesc radiatoare și au nevoie de o capacitate termică stabilă în sezonul rece, dar funcționează la fel de bine și pentru încălzirea în pardoseală, cu condiția să fie dimensionat corect și să fie setate curbele meteo.

În plus, oferă și opțiunea de răcire pe timpul verii, ceea ce îl transformă într-o soluție completă pentru confortul locuinței.

Structură și sistem

Platformă split cu hidrobox: între unitatea exterioară și modulul interior circulă agent frigorific (R410A), nu apă, ceea ce reduce riscul de îngheț pe traseu.

Setul include unitate exterioară Zubadan 8 kW și hidrobox compatibil, livrate ca ansamblu „ready to connect”.

Poate fi conectat la instalația de încălzire/răcire și opțional la boiler pentru apă caldă menajeră (ACM).

Performanță la temperaturi joase

Tehnologia Zubadan (Flash Injection) menține capacitatea aproape constantă până la -15 °C.

Domeniu de funcționare garantat: încălzire între -28…+35 °C și răcire între -15…+46 °C.

Degivrările sunt rare și scurte, ceea ce asigură stabilitatea temperaturii interioare.

Eficiență și putere

COP la A7/W35: 4,65.

COP la A2/W35: 3,55.

Putere nominală de încălzire: 8,0 kW (constantă atât la A7/W35, cât și la A2/W35).

Putere în răcire: până la 7,1 kW (A35/W7).

Integrare în instalație

Circulația agentului frigorific între unități elimină riscul de îngheț.

Compatibil atât cu încălzirea în pardoseală, cât și cu radiatoarele.

Prepararea ACM se integrează în schema hidraulică, însă este necesar un boiler separat.

Hidraulică inclusă și control

Hidroboxul integrează schimbător freon/apă, pompă de circulație cu turație variabilă, vas de expansiune și rezistență electrică de 2 kW pentru vârfuri sau degivrare.

Automatizarea FTC6 oferă:

compensare climatică,

control pe două zone,

posibilitate de cascadă până la 6 unități,

gestionarea unei surse secundare.

Zgomot, dimensiuni și amplasare

Nivel de zgomot: 51 dB(A).

Dimensiuni unitate exterioară: 950 × 330 × 1350 mm (l × a × h).

Greutate unitate exterioară: 120 kg.

Agent frigorific și eficiență energetică

Agent frigorific: R410A.

Etichetă energetică: A++ la încălzire și A++ la răcire.

Apă caldă menajeră (ACM)

Integrarea cu ACM este posibilă, însă pachetul nu include boiler.

Se recomandă utilizarea unui boiler cu serpentină adecvată.

Date electrice și racorduri

Alimentare: 230 V / 50 Hz.

Racorduri frigorifice: 3/8” și 5/8” (9,52 mm și 15,88 mm).

Cantitate agent frigorific: 4,6 kg.

Temperatura maximă pe tur: 60 °C.

Set pompă de căldură aer-apă, Mitsubishi, Eco Inverter, 4 kw, split hidrobox, încălzire/răcire

Acest model este destinat caselor unifamiliale cu necesar termic mic sau mediu, unde se urmărește un consum redus de energie și integrarea unui echipament compact. Este o alegere potrivită atât pentru locuințe noi, cât și pentru renovări, atunci când se dorește o soluție accesibilă de încălzire și răcire, ușor de integrat în instalația existentă.

Structură și sistem

Platformă split cu hidrobox: între unitatea exterioară și cea interioară circulă agent frigorific (R32), nu apă, reducând riscul de îngheț.

Pachetul include unitatea exterioară Mitsubishi Eco Inverter 4 kW și hidroboxul interior compatibil, livrate ca ansamblu pregătit pentru montaj.

Configurația este monofazată, 230 V.

Performanță la temperaturi joase

Funcționare garantată până la aproximativ −20 °C în regim de încălzire.

Temperatură maximă pe tur: ~60 °C → adecvat pentru radiatoare de joasă temperatură și încălzire în pardoseală.

Eficiență și putere în puncte standard

COP la A7/W35: 4,77.

COP la A2/W35: 3,61.

Putere nominală la A7/W35: 3,0 kW.

Putere nominală la A2/W35: 4,0 kW.

Putere în răcire: până la 4,5 kW (A35/W7).

Clasa de eficiență ErP: A+++.

Integrare în instalație

Circulația agentului frigorific între unitatea exterioară și hidrobox elimină riscul de îngheț pe traseu și face ca montajul să fie mai sigur în zonele cu ierni reci.

Pompa de căldură este compatibilă atât cu încălzirea în pardoseală, cât și cu radiatoarele de joasă temperatură, iar datorită controlului climatic FTC6 poate ajusta temperatura de tur în funcție de condițiile exterioare, optimizând consumul și confortul.

Pentru prepararea apei calde menajere se poate integra într-o schemă cu boiler cu serpentină, însă acesta nu este inclus în pachet.

Hidraulică integrată și control

Hidroboxul interior include: schimbător freon-apă, pompă de circulație electronică, vas de expansiune și rezistență electrică de 2 kW.

Automatizarea FTC6 oferă:

compensare climatică,

control pe două zone,

posibilitatea de comandă a unei surse secundare,

cascadare până la șase unități.

Compatibilitate cu instalația și regimul de temperaturi

Poate alimenta atât încălzirea în pardoseală, cât și radiatoarele de joasă temperatură.

Compensarea climatică FTC6 ajustează turul în funcție de temperatura exterioară, asigurând confort și eficiență.

Zgomot, dimensiuni și agent frigorific

Nivel de zgomot: 58 dB(A).

Dimensiuni unitate exterioară: 714 × 800 × 285 mm (h × l × a).

Greutate unitate exterioară: 40 kg.

Agent frigorific: R32.

ACM și integrare pe instalație

Poate fi integrată într-o schemă cu boiler pentru apă caldă menajeră, însă setul nu include boiler.

Alimentare electrică și racorduri frigorifice

Alimentare: 230 V / 50 Hz.

Racord lichid: 6,35 mm.

Racord gaz: 12,7 mm.

Set pompă de căldură aer-apă, Mitsubishi, Eco Inverter, 6 kw, split hidrobox, încălzire/răcire

Acest model este destinat locuințelor unifamiliale cu necesar termic mic sau mediu, unde se dorește eficiență ridicată și confort atât pentru încălzirea prin pardoseală, cât și pentru radiatoarele de joasă temperatură.

Este o soluție compactă și versatilă, recomandată acolo unde performanța constantă și consumul redus de energie sunt priorități.

Structură și ce primești în set

Sistem split cu hidrobox: între unitatea exterioară și cea interioară circulă agent frigorific (R32), nu apă, ceea ce elimină riscul de îngheț pe traseu.

Setul include unitatea exterioară Eco Inverter 6 kW și unitatea internă tip hidrobox compatibilă pentru gama 4-14 kW (reversibilă, pentru încălzire și răcire).

Configurație monofazată, 230 V.

Performanță la temperaturi joase

Regim de funcționare garantat până la −20 °C pe încălzire.

Temperatură maximă pe tur: 60 °C, suficientă pentru radiatoare LT și pentru încălzirea prin pardoseală.

Eficiență și puteri în puncte standard

COP A7/W35: 4,95.

COP A2/W35: 3,47.

Putere nominală de încălzire: 6,0 kW la A7/W35, respectiv 5,0 kW la A2/W35.

Răcire: EER 3,00 la A35/W7, putere maximă 6 kW.

Clasa de eficiență ErP: A+++ la încălzire.

Hidraulică integrată și control

Hidrobox compact cu echipamente incluse din fabrică: schimbător freon/apă, pompă de circulație electronică, vas de expansiune și rezistență electrică de 2 kW.

Automatizarea FTC6 asigură:



compensare climatică,

management pe două zone,

control pentru o sursă secundară,

cascadare până la șase unități.

Comportamentul la frig și temperatura de tur

Capacitate de funcționare stabilă până la −20 °C.

Temperatură pe tur de până la 60 °C, utilă inclusiv pentru radiatoare LT sau pentru încălzirea rapidă a unui boiler ACM.

Compatibilitate cu instalația

Se potrivește atât cu încălzirea în pardoseală, cât și cu radiatoarele de joasă temperatură.

Configurația split + hidrobox simplifică integrarea într-o schemă mixtă (încălzire, răcire și apă caldă menajeră).

Compensarea climatică FTC6 optimizează temperatura de tur în funcție de condițiile exterioare, reducând consumul.

Zgomot, dimensiuni și agent frigorific

Nivel de zgomot: 60 dB(A).

Dimensiuni unitate exterioară: 880 × 840 × 330 mm (h × l × a).

Greutate: aproximativ 53,5-54 kg.

Agent frigorific: R32 (cu potențial de încălzire globală mai redus decât R410A).

Eficiență energetică: clasa A+++ la încălzire.

Alimentare, racorduri și electrice

Alimentare electrică: 230 V / 50 Hz.

Racord lichid: 6,35 mm.

Racord gaz: 12,7 mm.

Detalii utile pentru proiectarea traseelor și a protecțiilor electrice împreună cu instalatorul.

Apă caldă menajeră (ACM)

Setul nu include boiler pentru ACM, dar integrarea într-un sistem cu boiler este facilă prin hidrobox.

Pachet pompă de căldură Mitsubishi, Eco Inverter, încălzire, hydrobox

Acest pachet este o alegere bună pentru locuințe cu necesar termic mic sau mediu, în special acolo unde există încălzire prin pardoseală sau radiatoare de joasă temperatură, care pot valorifica eficiența ridicată a unei pompe aer-apă cu agent frigorific R32.

Este recomandat pentru utilizatorii care caută o soluție compactă și economică pentru încălzire și răcire.

Ce primești în set și cum e construit sistemul

Configurație split cu hidrobox: între unitatea exterioară și cea interioară circulă agent frigorific (R32), nu apă, reducând riscul de îngheț pe traseu.

Pachetul include:



unitate exterioară Mitsubishi Eco Inverter 6 kW,

unitate interioară Hydrobox 6-8 kW.



Hydrobox-ul este compact și integrează schimbător freon-apă, pompă de circulație, manometru și vas de expansiune, pentru o integrare simplă în instalația de încălzire.

Eficiență și performanță în puncte standard

COP A7/W35: 4,86.

COP A2/W35: 3,33.

Putere termică: 6,0 kW la A7/W35 și 5,0 kW la A2/W35.

Răcire: EER 3,03 la A35/W7, putere maximă 5,0 kW.

Etichetă energetică: A+++ la încălzire, A+ la răcire.

Integrare în instalație

Montajul este simplificat, întrucât legăturile hidraulice rămân doar în interior.

Pompa este compatibilă atât cu încălzirea prin pardoseală, cât și cu radiatoarele de joasă temperatură.

Prin curbele meteo controlate de FTC6 poate adapta temperatura pe tur în funcție de condițiile exterioare, optimizând consumul și menținând confortul.

Performanță la temperaturi joase

Funcționare declarată până la aproximativ −20 °C pe încălzire.

Temperatură maximă pe tur: 60 °C, suficientă pentru radiatoare LT și pentru încălzirea rapidă a boilerului ACM.

Hidraulică integrată și control

Hydrobox-ul compact integrează schimbător freon-apă, pompă de circulație, manometru și vas de expansiune.

Dacă este inclus controlerul FTC6, utilizatorul beneficiază de:



compensare climatică,

management pe două zone,

posibilitatea de comandă a unei surse secundare,

cascadare până la 6 unități.

Compatibilitate cu instalația și utilizarea zilnică

Sistemul acoperă încălzire, răcire și preparare ACM (prin integrarea unui boiler adecvat).

Configurația split asigură că traseul cu apă rămâne doar în interior, iar cel către exterior este pe circuit frigorific → protecție mai bună la îngheț și exploatare mai simplă iarna.

Zgomot, dimensiuni, agent frigorific

Nivel de zgomot: 60 dB(A).

Dimensiuni unitate exterioară: 840 × 330 × 880 mm (l × a × h).

Greutate: 54 kg.

Agent frigorific: R32, cu impact mai redus asupra mediului comparativ cu R410A.

Apă caldă menajeră (ACM)

Pachetul nu include boiler pentru producerea apei calde menajere, însă este pregătit pentru integrarea într-o schemă hidraulică cu boiler cu serpentină.

Pentru randament optim și durată de viață mai mare a echipamentului, se recomandă folosirea unui boiler dedicat pentru pompe de căldură.

Alimentare electrică și racorduri

Alimentare: 230 V / 50 Hz.

Racord lichid: 6,35 mm.

Racord gaz: 12,7 mm.

Detalii utile pentru proiectant și electrician la dimensionarea traseelor și a protecțiilor.

Unitate externă pompă de căldură, Clivet, MiSAN-YEE 1 S 5.1, R32

Sursa foto: Romstal.ro

Această unitate exterioară este concepută pentru case bine izolate, dotate cu încălzire prin pardoseală sau radiatoare de joasă temperatură, unde se caută un consum predictibil pe timp de iarnă și posibilitatea de a folosi același echipament și pentru răcire vara.

Produsul acoperă doar partea exterioară a sistemului; pentru funcționare completă este necesar un hidrobox compatibil și o schemă hidraulică cu boiler dacă se dorește prepararea de apă caldă menajeră (ACM).

Ce primești în set și cum e construit sistemul

Configurație split: între exterior și interior circulă agent frigorific (R32), nu apă → risc redus de îngheț pe traseu.

Produsul este doar unitatea exterioară (nu include hidroboxul).

Modelul vine preîncărcat cu refrigerant și permite o distanță standard de până la 10 m între unități fără adaos de freon, extensibilă până la 30 m conform fișei tehnice.

Alimentare: monofazată, 230 V.

Eficiență sezonieră și puteri utile

SCOP: 4,749.

Clasa energetică ErP: A+++ la temperatură joasă, A++ la temperatură medie.

Putere termică nominală: 10 kW (în climat mediu, temperatură joasă).

COP punctual A7/W35: 5,01.

EER în răcire A35/W7: 3,98, cu până la 9,07 kW putere frigorifică.

Performanță la temperaturi joase

Temperatură maximă pe tur: 65 °C, adecvată pentru radiatoare LT și încălzire în pardoseală.

ACM (prin boiler integrat în instalație): temperatură până la 55 °C.

Hidraulică integrată și control

Această unitate exterioară nu are hidraulică inclusă, fiind necesară asocierea cu un hidrobox intern compatibil Clivet.

Modulul hidraulic asigură schimbătorul freon-apă, pompa de circulație și automatizarea pentru curbele meteo și controlul temperaturii.

Fără acest modul, unitatea exterioară nu poate fi conectată direct la instalația de încălzire/răcire.

Zgomot, dimensiuni și amplasare

Nivel de zgomot: 41 dB(A) presiune sonoră la 1 m.

Putere acustică: 60 dB conform fișei ErP.

Dimensiuni unitate exterioară: 1004 × 523 × 866 mm (l × a × h).

Greutate: 77 kg.

Integrare hidraulică

Necesită unitate internă Clivet compatibilă pentru funcționare completă.

În combinație cu hidroboxul dedicat, sistemul poate asigura încălzire, răcire și preparare ACM (prin boiler cu serpentină).

Racorduri frigorifice și trasee

Conexiuni frigorifice: 5/8” pe gaz și 3/8” pe lichid.

Încărcare inițială de refrigerant: aproximativ 1,65 kg R32.

Lungimi admise: 2-30 m traseu frigorific și diferență de nivel de până la 25 m (în funcție de regulile de instalare și diametrele alese).

Apă caldă menajeră (ACM)

Modelul nu include boiler pentru apă caldă menajeră. Totuși, în combinație cu un hidrobox și un boiler cu serpentină, poate asigura prepararea ACM la temperaturi de până la 55 °C.

Alimentare electrică și racorduri

Unitatea funcționează la 230 V / 50 Hz, monofazat.

Racord lichid: 3/8”

Racord gaz: 5/8”

Încărcare inițială din fabrică: aproximativ 1,65 kg R32

Lungime traseu standard: până la 10 m fără adaos de refrigerant; extindere până la 30 m cu completări conform fișei tehnice.

Diferență de nivel maximă: 25 m.

Pompă de căldură, Alfea Extensa, încălzire-răcire 8 kW, 230V

Acest model este recomandat pentru locuințe unifamiliale cu necesar termic mic sau mediu, dotate cu încălzire prin pardoseală sau radiatoare de joasă temperatură, unde poate fi valorificat randamentul ridicat la 35 °C.

Este o alegere bună pentru utilizatorii care vor o soluție completă „all-in-one” pe apă, cu control modern, conectivitate inteligentă și un nivel acustic redus.

Ce primești și cum e construit sistemul

Configurație split: pachetul conține o unitate exterioară WOYA080KLT și un modul hidraulic interior dedicat.

Se livrează cu senzor de temperatură exterioară și elemente de conectică de bază.

Pentru funcții suplimentare (două zone, integrare cu cazan, backup electric 3-6 kW sau ACM) sunt disponibile kituri opționale.

Performanță la temperaturi joase

Domeniu de lucru în regim de încălzire: −20…+35 °C.

Temperatură maximă a apei: aproximativ 45 °C pentru pardoseală și 52 °C pentru radiatoare LT.

Regimul acoperă iernile obișnuite din România fără a forța temperaturi ridicate care ar reduce eficiența.

Eficiență sezonieră

Clasa ErP: A+++ pe regim de temperatură joasă, A++ pe temperatură medie.

Putere și comportament în puncte standard

La A7/W35: 7,5 kW cu COP 4,43.

La A7/W55: 7,0 kW, adecvat și pentru radiatoare LT.

Limite de funcționare și temperaturi de tur

Interval aer exterior: −20…+35 °C.

Temperaturi maxime pe apă: 45 °C pentru pardoseală, 52 °C pentru radiatoare LT.

Asigură confort stabil în iernile tipice din România.

Hidraulică integrată, control și conectivitate

Modulul hidraulic interior are: vas tampon de 16 litri și pompă de circulație cu turație controlată.

Automatizarea NAVISTEM 400S oferă compensare climatică și control de la distanță prin aplicația Cozytouch.

Interfața „Easy Start” simplifică punerea în funcțiune și setarea curbei de apă.

Zgomot, dimensiuni și amplasare

Unitate exterioară: 38 dB(A) presiune sonoră la 5 m, 60 dB(A) putere acustică conform EN12102.

Unitate hidraulică: 32 dB(A) la 1 m, 40 dB(A) putere acustică.

Dimensiuni unitate exterioară: 716 × 907 × 349 mm, greutate aproximativ 46 kg.

Agent frigorific, alimentare și racorduri

Agent frigorific: R32.

Alimentare: monofazată, 230 V / 50 Hz.

Racorduri frigorifice: 1/2″ gaz și 1/4″ lichid.

Încărcare din fabrică: aproximativ 1020 g R32.

Lungimi admise: 3-15 m standard, până la 30 m echivalent, cu diferență de nivel maximă de 20 m.

ACM și integrare în instalație

Producția de apă caldă menajeră se face prin boiler cu serpentină (kit dedicat ACM).

Sunt disponibile kituri opționale pentru: conectarea unui al doilea circuit, integrarea cu cazan existent sau backup electric, utile în proiectele care cer redundanță sau împărțirea pe zone.

Pompă de căldură, Alfea Extensa, încălzire-răcire 10 kW, 230V

Sursa foto: Romstal.ro

Modelul de 10 kW din gama Alfea Extensa A.I. R32 este recomandat pentru locuințe bine izolate, de dimensiune medie spre mare, unde se dorește un sistem aer-apă eficient pentru încălzire (și opțional răcire) pe joasă temperatură.

Este compatibil atât cu încălzirea în pardoseală, cât și cu radiatoare de joasă temperatură, dar dimensionarea corectă trebuie făcută pe baza unui calcul de sarcină termică.

Ce primești în set și cum e construit sistemul

Sistem split: unitate exterioară + modul hidraulic interior.

Alimentare: monofazată, 230 V.

Agent frigorific: R32.

Racorduri frigorifice: 5/8″ (gaz) și 3/8″ (lichid).

Încărcare din fabrică: aproximativ 1,63 kg R32.

Lungime traseu: până la 30 m, cu diferență de nivel max. 20 m.

Eficiență și performanță în puncte standard

COP la +7 °C/35 °C: ≈ 4,5.

Putere nominală: 9,5 kW la +7 °C/35 °C.

Putere la +7 °C/55 °C: ~9 kW.

Clasa ErP: A+++ pe regim de temperatură joasă (35 °C), A++ pe regim medie temperatură (55 °C).

Integrare în instalație

Datorită configurației split, traseul frigorific rămâne între unitatea exterioară și modulul hidraulic, în timp ce partea de apă este doar în interior, eliminând riscul de îngheț.

Sistemul poate fi extins și către prepararea apei calde menajere prin boiler cu serpentină, iar producătorul recomandă utilizarea unei rezistențe electrice de backup pentru temperaturi mai mari de 45 °C, pentru a asigura stabilitate și confort chiar și în zilele foarte reci.

Performanță la temperaturi joase

Domeniu de funcționare pe încălzire: −20…+35 °C.

Temperatură pe tur: ~45 °C pentru pardoseală, ~52 °C pentru radiatoare LT.

Potrivit pentru clima continentală din România.

Hidraulică integrată și control

Modul hidraulic interior include: pompă de circulație, vas tampon (16 litri), control pe curba de încălzire.

Automatizare cu funcții de:



programare orară,

management al energiei și atenuare,

comandă externă,

configurare a rezistenței electrice de back-up.

Compatibilitate cu instalația și utilizarea zilnică

Compatibil cu pardoseală și radiatoare BT.

Sistem reversibil: încălzire + răcire.

Zgomot, dimensiuni și agent frigorific

Agent frigorific: R32.

Putere acustică unitate exterioară: ~60 dB(A).

Nivel sonor la 1 m: ~40 dB(A).

Modul hidraulic: ~32 dB(A) la 1 m / 40 dB(A) putere acustică.

Dimensiuni unitate exterioară: 998 × 940 × 365 mm (H×L×A).

Greutate: ~62 kg.

Agent frigorific și eficiență energetică

Modelul utilizează agent frigorific R32, cu impact redus asupra mediului comparativ cu generațiile anterioare pe R410A.

Fișa ErP confirmă performanțe energetice ridicate: clasă A+++ în regim de temperatură joasă (35 °C) și clasă A++ în regim mediu (55 °C).

Alimentare electrică și racorduri

Alimentare: 230 V / 50 Hz.

Racord lichid: 3/8″.

Racord gaz: 5/8″.

Apă caldă menajeră (ACM)

Prepararea ACM se face prin boiler cu serpentină (neinclus în pachet).

Posibilitate de integrare a unui backup electric sau a unui cazan, cu kituri opționale.

TOP 7 pompe de aer cald în 2025 – compatibilitatea cu tipul de instalație

Fie că vorbim despre un sistem performant pentru ierni grele, precum Mitsubishi Zubadan, o variantă compactă și eficientă pentru locuințe de dimensiuni reduse, precum Mitsubishi Eco Inverter 4 kW, sau despre soluții echilibrate și ușor de integrat, precum Alfea Extensa ori Clivet MiSAN-YEE, oferta actuală de pompe de căldură de la Romstal.ro acoperă toate nevoile: de la confort zilnic și costuri reduse cu energia, până la fiabilitate pe termen lung.

Indiferent de tipul de instalație din locuința ta – încălzire în pardoseală, radiatoare de joasă temperatură sau combinații între ele – există un model optim care să asigure temperaturi stabile, eficiență energetică și posibilitatea de integrare cu un boiler pentru apă caldă menajeră.

Dacă ești în căutarea unei soluții complete, moderne și ecologice, o pompă de căldură din gama prezentată nu este doar o investiție inteligentă în confortul casei tale, ci și un pas spre facturi mai mici și un stil de viață mai sustenabil.

Nu uita: Romstal.ro îți oferă extragaranție pentru pompele de căldură!