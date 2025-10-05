5 lucruri simple pe care le poți face pentru a-i da un facelift casei tale

De fiecare dată când se schimbă anotimpul, avem nevoie de o transformare și în locuință. În sezonul rece, căutăm mai mult confort și liniște în interiorul căminului, iar aceste sentimente se pot obține prin mici schimbări de decor

Este foarte simplu să-i dai un facelift casei tale. Iată 5 soluții la îndemâna oricui!

1. Integrează elemente din natură în locuința ta

Vara te bucuri de coșuri mai de fructe și legume de sezon în bucătărie și de buchete de flori în vaza din sufragerie. Această explozie de culoare te conectează la natură și te ajută să te bucurii de anotimpul în care te afli. Când faci schimbarea către anotimpul rece, poți integra elemente de decor specifice. Folosește dovleci, mere și gutui, crizanteme și flori nemuritoare pentru a aduce toamna în căminul tău.

Iarna, poți decora cu fructe uscate, condimente precum anason stelat sau scorțișoară, pentru o atmosferă cozy și relaxantă. Un coș cu flori uscate în stil potpourri este un detaliu natural care va schimba complet aerul din locuință, nu doar la propriu, ci și la figurat, pentru că miroase plăcut.

2. Detaliile mici care fac diferența

Apropo de mirosuri, să nu uiți cât de mult contează aromele pe care le integrezi în casa ta. E un detaliu care va oferi un facelift casei tale, instantaneu. Lavanda este perfectă dacă îți dorești să te bucuri de liniște după o zi de muncă, pentru că reduce anxietatea, îmbunătățește calitatea somnului și induce relaxare.

Un studiu publicat în Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (2012) a arătat că inhalarea vaporilor de lavandă scade nivelul de cortizol și induce o stare de calm. Citricele (portocală, lămâie, bergamotă) sunt asociate cu energie și vitalitate. Studii japoneze au arătat că mirosul de citrice scade tensiunea arterială și stimulează concentrarea.

Vanilia și aromele calde (scorțișoară, cuișoare) reduc iritabilitatea și pot crea o atmosferă de confort, familiaritate și intimitate. Rozmarinul și menta au efecte stimulante, cresc atenția și memoria de lucru, conform unor studii publicate în Therapeutic Advances in Psychopharmacology. Folosește lumânări parfumate cu aromele preferate, astfel încât să ai un cămin plin de relaxare. Pe Notino.ro găsești cea mai bogată ofertă de lumânări parfumate care i-ar putea da un facelift casei tale.

3. Lumina schimbă toată atmosfera

Lumânările parfumate nu contribuie doar prin mirosul lor plăcut, ci și prin lumina difuză pe care o emană. Dacă îți dorești să ai parte de o atmosferă relaxantă în locuința ta, renunță la lumina rece din tavan și folosește lămpi și lumânări, așezate strategic, astfel încât să lumineze doar atât cât trebuie pentru ca tu să-ți desfășori activitatea, dar într-un aer liniștit, chiar romantic.

Există chiar și studii care atestă faptul că lumina din locuințe afectează sănătatea fizică, mentală și somnul. Lumina naturală și lumina ambientală au efecte semnificative pentru starea de bine. Lumina naturală bine difuzată (adică nu directă, care să producă strălucire sau umbre dure) pare să contribuie la relaxare, reducerea stresului și stare de bine generală, relevă studiul Restorative effects of daylight in indoor environments (ÖK Madan, 2024). Așadar nu păstra lumânările doar pentru cinele romantice, ci folosește-le zilnic, iar căminul tău va deveni cel mai relaxant loc din univers.

4. Delimitează clar spațiile din locuința ta

Dacă lucrezi de acasă, este important să dai un facelift locuinței, astfel încât să stabilești care este zona de lucru și care e zona de relaxare. De asemenea, gândește-te bine unde petreci cel mai mult timp. Poate în living, unde privești filme sau emisiuni alături de cei dragi? Poate în dormitor, unde citești sau scrollezi pe telefon? Multe persoane adoră să facă băi lungi sau să se relaxeze în bucătărie, unde gătesc și stau de vorbă cu partenerul la un pahar de vin. Începe transformarea locuinței cu spațiul în care te simți cel mai bine. Adu elemente cozy de decor: flori, plante, lumânări, care să schimbe atmosfera. Reglează luminile și niciodată nu lucra din aceste locuri. Păstrează-le drept locurile unde îți încarci bateriile.

5. Dă-ți voie să îndrăznești

Casa ta e locul în care te simți în deplină siguranță. Este oglinda ta, de aceea trebuie amenajată exact pe placul tău. Sfaturile de la designerii interiori reprezintă direcții care să te ajute să-ți optimizezi spațiul, dar tu ai voie să îndrăznești să decorezi exact așa cum dorești! Alege un colț special și fă experimente în aranjarea mobilierului și a decorațiunilor. Nu îți place? Mai încerci și în altă zi. Joacă-te cu texturi, culori, lumini și arome, până când obții un cămin care te reprezintă în totalitate.