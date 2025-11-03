Parchetul SPC: de ce a devenit alegerea nr.1 în casele moderne

Una dintre tendințele moderne în amenajările interioare o reprezintă parchetul SPC. Acesta a început să fie tot mai utilizat datorită aspectului său ce imită lemnul sau piatra naturală, dar și întreținerii ușoare. Dacă îți dorești să faci câteva îmbunătățiri în casa ta și plănuiești să demarezi unele schimbări, poți să iei în calcul și înlocuirea parchetului vechi cu această opțiune. Sigur, îi va da locuinței un aspect modern, elegant și stilat. Vezi în materialul următor mai multe informații despre parchetul SPC, principalele caracteristici, dar și modul de întreținere.

Ce este parchetul SPC

În showroomuri și în ansambluri rezidențiale, parchetul SPC este deja o opțiune. Dacă această variantă te tentează și pe tine pentru locuința ta, vezi ofertele de parchet SPC la magazinele specializate, ca să descoperi modelul care ți se potrivește cel mai bine. Nu strică însă să cunoști și câteva detalii esențiale. Pentru început este important să știi ce înseamnă, de fapt, parchetul SPC. Acesta este un acronim care vine de la Stone Plastic Composite, adică un miez compozit din praf de calcar și PVC cu stabilizatori. Este presat într-o placă rigidă, peste care se aplică stratul decor (film imprimat) și stratul de uzură transparent, iar dedesubt un suport acustic din spumă sau plută.

Principalele sale caracteristici

Unul dintre motivele pentru care SPC-ul a devenit alegerea nr.1 a proprietarilor este impermeabilitatea. Nu absoarbe apă, iar îmbinarea bine proiectată blochează infiltrațiile de la suprafață. Stabilitatea dimensională se simte în utilizarea de zi cu zi. Plăcile rămân plane, iar jocurile la îmbinare sunt minime când variază temperatura. În paralel, stratul de uzură protejează printul HD, care imită fidel lemnul, piatra sau terrazzo, cu o textură reliefată sincron. Acest mix între tehnic și estetic explică succesul lui în spații cu trafic zilnic intens, de la living open-space la holuri și bucătării. În plus, aspectul de lemn natural oferă un stil aparte în amenajarea locuinței. Pe lângă estetică, parchetul SPC nu se comportă ca parchetul din lemn și nu se teme de mopul umed. Astfel, SPC-ul câștigă la capitolele rezistență la umezeală, curățare. Poate fi, așadar, o soluție pentru bucătărie sau în baie, acolo unde umezeala și accidentele cu lichide sunt la ordinea zilei.

Oferă versatilitate în design

În ceea ce privește versatilitatea, parchetul SPC este o variantă care se poate încadra cu ușurință oricărui stil de amenajare. Dacă îți dorești să ai în living un produs care să reflecte căldura lemnului sau eleganța marmurei, fără preț ridicat sau dificultăți de întreținere, atunci aceasta este opțiunea ideală. O altă caracteristică a parchetului SPC este aceea că nu este afectat de schimbările de temperatură sau umiditate. Oferă o senzație confortabilă și constantă sub picioare, indiferent de anotimp. În plus, acesta este conceput să facă față traficului intens, indiferent că este vorba de vasele scăpate în bucătărie sau de copiii și animalele de companie care se mișcă, fără să prezinte o uzură semnificativă. În general, o durată de viață poate ajunge la 20-30 de ani sau mai mult.

Cum se întreține parchetul SPC

Când vine vorba de întreținerea parchetului SPC, este important să știi că nu trebuie să depui mare efort. Este nevoie de câteva instrumente și produse speciale. Praful și nisipul se îndepărtează cu un aspirator cu perie moale sau cu o mătură textilă, iar spălarea se face cu un mop bine stors și detergenți neutri, special formulați pentru pardoseli reziliente, scrie flooringstores.com. Suprafața densă, neporoasă și stratul de uzură ajută la prevenirea depunerii pe podea a majorității petelor, fie că este vorba de cafea, urme de noroi sau chiar vin roșu. Este de preferat să eviți agenții agresivi, ceara sau uleiurile care pot lăsa pelicule alunecoase. În cazul petelor dificile, cum ar fi grăsimi, urme de cauciuc, te poți orienta către soluții dedicate. În zonele de intrare, un covoraș dublu prelungește viața stratului de uzură.