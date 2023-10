Atunci cand vine vorba de izolarea casei, nu ne gandim intotdeauna la bai sau la zone umede, ci mai degraba la izolarea peretilor sau acoperisului. Dar izolarea baii este la fel de importanta ca orice altaparte a locuintei. De aceea, Econstrukt iti vine in ajutor cu kituri pentru izolatii bai, care iti garanteaza rezultate optime si eficienta crescuta.

Afla din randurile urmatoare ce produse recomanda specialistii Econstrukt pentru hidroizolatie bai si bucatarii, alaturi de sfaturi pentru o utilizare corecta.

Kit pentru hidroizolatie pe baza de cauciuc si polimer: BISON Rubber Seal Starterskit

Primul pas atunci cand se doreste izolarea baii este selectarea kitului potrivit. Econstrukt ofera kituri pentru izolatii bai care contin toate materialele necesare pentru hidroizolare, asa cum este kitul Bison Rubber Seal Starterskit. Acesta contine:

hidroizolatie pe baza de cauciuc si polimer pentru etansare, protectie si reparare BISON Rubber Seal;

banda de etansare BISON Rubber Seal Textil Tape 10 cm x 2.5 m;

pensula;

fibra abraziva;

o bucata de lemn pentru amestecarea solutiei.

De ce recomanda specialistii Econstrukt acest kit pentru izolatie bai?

Se poate aplica direct sub placarile ceramice (gresie, faianta).

Poate fi folosit si pentru izolarea cazilor, cabinelor de dus sau a altor obiecte sanitare din baie.

Asigura o etanseizare completa a suprafetei, fiind 100% etans la apa.

Elasticitatea permanenta de 750% asigura eficienta ridicata a produsului, in comparatie cu alte hidroizolatii similare.

Aplicarea izolatiei se face usor, cu pensula oferita in kit.

Protejeaza suprafetele pe care este aplicat impotriva eroziunii si coroziunii.

In urma testelor efectuate in conformitate cu standardul EN 1297, s-a stabilit ca durabilitatea izolatiei cu BISON Rubber Seal se intinde pana la minim 20 de ani.

Este un produs incadrat in categoria non-toxic, avand o formula pe baza de apa, lipsita de solventi si compusi organici volatili (COV).

Are un randament bun, cu o utilizare de 1.5-2.5 L/m².

Pe langa avantajele directe alte folosirii BISON Ruber Seal pentru izolatie in baie, produsul ofera si alte beneficii:

Este un produs foarte rezistent, atat la substante chimice si saruri, cat si la actiunea factorilor de mediu (precipitatii, raze UV).

Este un produs extrem de versatil. Pe langa realizarea izolatiei in bai, poate fi folosit pentru aproape toate tipurile de suprafete, atat in interior, cat si in exterior: repararea jgheaburilor, hidroizolarea imbinarilor si conductelor, protejarea lemnului de gradina sau pentru lucrari de izolatie in pivnite ori pe acoperisuri.

Un alt avantaj al izolatiei cu BISON Rubber Seal este posibilitatea folosirii produsului pe aproape toate tipurile de materiale: beton, lemn, piatra, metal, lemn, bitum, PVC etc. Spre deosebire de alternative, BISON Rubber Seal adera bine chiar si pe PP/PE.

Suprafata pe care se aplica produsul poate fi vopsita. Totusi, pentru precautie, specialistii Econstrukt recomanda testarea compatibilitatii vopselei pe o suprafata mica.

Cum se foloseste kitul pentru izolatie BISON Rubber Seal?

Inainte de a aplica hidroizolatia, este necesara pregatirea suprafetei. Peretii sau podeaua din baie trebuie curatate si uscate. Daca este necesar, specialistii Econstrukt recomanda smirgheluirea suprafetei inainte de aplicarea izolatiei, pentru ca suprafata sa fie cat mai nivelata.

Dupa curatarea suprafatei, hidroizolatia se amesteca foarte bine, manual, folosind bucata de lemn din kit. Culoarea solutiei trebuie sa fie omogena.

Pentru aplicarea primului strat al izolatiei se poate folosi pensula din kit, o rola sau o recleta cu lama din cauciuc. Se recomanda ca grosimea minima a stratului sa fie de 2 mm.

Imediat dupa aplicarea primului strat, specialistii Econstrukt ne sfatuiesc sa utilizam banda textila din kit pentru a acoperi fisurile si imbinarile. Aceasta banda are si rolul de a facilita formarea grosimii stratului. Se aplica pe suprafata si se preseaza foarte bine.

Urmeaza aplicarea celui de-al doilea strat al izolatiei, cu grosime minima de 2 mm.

Substanta trebuie sa fie lasata sa se usuce complet. Conform producatorului, dupa aproximativ 3 ore, suprafata este neaderenta la praf. Intarirea completa intervine dupa 48 de ore. Specialistii Econstrukt atrag atentia faptului ca timpul de intarire poate sa varieze, depinzand de tipul suprafetei, cantitatea de izolatie utilizata, dar si nivelul de umiditate si temperatura din baie sau din mediul ambiental in care a fost aplicat produsul.

Kitul Bison este ideal pentru realizarea izolatiei in bai, nefiind un produs a carui utilizare necesita experienta sau un profesionist. Fiind usor de folosit si lipsit de substante nocive, poate fi folosit de oricine are putina indemanare. Conform recenziilor de pe site-ul magazinului online Econstrukt, clientii se declara mai mult decat multumiti de facilitatea cu care au folosit Bison Rubber Seal in bai sau alte tipuri de aplicatii, in varianta kit sau in varianta simpla, care include doar hidroizolatia.

Asadar, nu mai sta pe ganduri si intra chiar acum pe site-ul Econstrukt pentru a comanda Bison Rubber Seal!

Alte produse destinate izolatiei in bai

La Econstrukt poti gasi si alte solutii pentru izolatia baii, asa cum este membrana pentru hidorizolarea zonelor umede,Marithan/Mariseal 281W, de la Maris Polymers. Marithan/Mariseal 281W este o membrana din poliuretan modificat monocomponent, cu aplicare lichida, pe baza de apa.

Spre deosebire de Bison Rubber Seal, acesta este un produs destinat celor cu experienta in aplicarea hidroizolatiilor in baie. Datorita performantei excelente, Econstrukt l-a inclus pe lista recomandarilor, pentru cei care lucreaza impreuna cu o echipa de specialisti, dar isi doresc sa aleaga singuri cele mai bune variante pentru realizarea izolatiei in baie.

De ce recomanda specialistii Econstrukt aceasta hidroizolatie pentru baie?

Se poate aplica direct sub placarile ceramice (gresie, faianta).

Are un consum redus, de doar 0.5 kg/ m²/ strat.

Asigura elasticitate ridicata si permanenta.

Formeaza o dispersie stabila, datorita tehnologiei inovatoare PUD Technology, care sta la baza acestui produs.

Se aplica simplu, cu rola sau spray fara aerosoli.

Formeaza o membrana uniforma, hirofoba, fara imbinari, fiind astfel exclus riscul aparitiei infiltratiilor.

Ofera permeabilitate vaporilor de apa.

Este rezistenta la apa si inghet.

Ofera rezistenta la compresiune, fiind o solutie ideala pentru izolarea pardoselilor din bai si a altor suprafete supuse traficului pietonal casnic.

Este disponibila in culorile alb, gri si rosu teracotta.

Cum se foloseste hidroizolatia Marithan/ Mariseal 281W?

Comparativ cu Bison Rubber Seal, folosirea izolatiei Marithan/ Mariseal 281W implica un proces mai complex, format din 4 etape.

Etapa 1 – Pregatirea suprafetei

La fel ca in cazul aplicarii oricarui tip de izolatie, suprafata trebuie curatata si uscata, pentru a asigura un finisaj perfect si durabilitate optima.

Etapa 2 – Repararea fisurilor si imbinarilor

Pentru cele mai bune rezultate, este foarte important ca fisurile si imbinarile sa fie etansate inainte de aplicarea izolatiei. Pasii care trebuie urmati sunt:

fisurile se curata temeinic de praf si reziduuri;

pentru umplerea fisurilor si imbinarilor se foloseste un mastic de etansare Mariflex PU40;

peste fisuri, se aplica un strat de izolatie Marithan/Mariseal 281W, cu latimea de 200 mm;

cat stratul de izolatie este inca ud, se acopera fisurile cu banda de etansare (poti folosi banda de etansare RINO, pe care o gasesti tot la Econstrukt), care se preseaza pentru a se imbiba cu Marithan;

peste banda de etansare se aplica din nou Marithan/ Mariseal 281W, pana cand se acopera complet.

inainte de a trece la etapa urmatoare, solutia trebuie lasata sa se intareasca.

Etapa 3 – Aplicarea amorsei

Pe suprafetele absorbante si casante din baie, precum betonul, sapa de ciment sau mortarul, se aplica pe post de amorsa Marithan diluat cu 10-20% apa curata. Apoi, dupa ce stratul de amorsa se intareste, se poate trece la ultima etapa.

Etapa 4 – Membrana de hidroizolatie

Pasii care trebuie urmati pentru aplicarea izolatiei Marithan/ Mariseal 281W sunt:

solutia se amesteca bine inainte de folosire;

primul strat al izolatiei se intinde foarte bine cu rola, pensula sau cu un spray fara aerosoli;

dupa 6-24 de ore, se aplica al doilea strat;

pentru rezultate mai bune si conform indicatiilor producatorului, specialistii Econstrukt recomanda si aplicarea celui de-al treilea strat de Marithan/ Mariseal 281W.

ultimul strat se sableaza cu nisip (cat timp este umed), pentru a conferi o aderenta mai buna adezivului de gresie si faianta

Deoarece este vorba despre un produs destinat utilizarii profesionale, este extrem de important sa se respecte toate indicatiile de utilizare si toate masurile de siguranta, care sunt indicate de producator in fisa tehnica a produsului.

Ce produs alegi pentru lucrarea de izolatie din baie?

Izolatia din bai este extrem de importanta pentru asigurarea longevitatii instalatiilor sanitare si placarilor ceramice. Dar ce materiale ar trebui sa folosesti pentru a preveni deteriorarea suprafetelor din baie? Asa cum ai putut observa, Econstrukt iti pune la dispozitie doua tipuri diferite de produse, care ofera o protectie excelenta si impermeabilizarea completa a suprafetelor din baie: Bison Rubber Seal si Marithan/ Mariseal 281W.

