Transformă-ți baia într-un spațiu de inspirație, ca un expert

Nu trebuie să fii designer ca să ai o baie de revistă. Ai nevoie doar de câteva principii simple, produse potrivite și puțină încredere că poți.

În continuare vei învăța cum să folosești spațiul băii tale la maximum și cum să profiți de fiecare colțișor, ca un adevărat expert. Fără povești din cărți, ci cu sfaturi utile adunate în ani de experiență, testate și documentate alături de echipa Neakaisa.ro, împreună cu designeri și arhitecți.

Gândește și acționează ca un designer

Un designer de interior nu începe niciodată cu produsul, ci cu întrebarea: „Ce vrei să simți în baia ta?”

Dacă răspunsul e „liniște”, mergi pe forme curate și culori calme. Dacă e „energie”, adaugă contraste și lumini calde.

Tips & tricks:

Păstrează un flux logic între elemente – lavoarul, vasul de toaletă și cada trebuie să se „înțeleagă” între ele. Asigură-te că le alegi în forme asemănătoare și că respecți proporțiile și spațiul dintre ele;

Lumina naturală e regina, dar dacă nu ai, recreeaz-o cu oglinzi cu iluminare led. Extra tip: dulapurile cu oglinzi pot fi o alegere excelentă pentru depozitare suplimentară.

Alege mobilier suspendat pentru lavoar – eliberează vizual spațiul și face curățenia o joacă de copil. Poți opta pentru mobilier suspendat cu rafturi compartimentate, în felul acesta te asiguri că baia ta este mereu ordonată.

Culori și texturi care inspiră calm

Nu e nevoie să faci baie într-o galerie de artă. Dar un strop de echilibru cromatic s-ar putea să-ți schimbe starea zilnică, atunci când intri în baie.

Gândește baia în straturi: fundal neutru, accente calde, texturi naturale.

Un perete gri-petrol, o baterie cu finisaj periat și prosoape în tonuri nisipii pot transforma atmosfera complet.

Tips & tricks:

Finisajele mate ascund urmele de apă mai bine decât cele lucioase însă finisajele lucioase sunt mai elegante, dar se zgârie mai ușor.

Texturile naturale cum ar fi lemnul sau piatra, induc relaxare. Folosește-le în baia ta.

Evită contrastele dure – în baie, liniștea vizuală contează.

Contează mult care vrei să fie vibe-ul băii tale, însă și întrețierea bateriilor de baie poate deveni o adevărată provocare dacă nu faci o alegere asumată.

Ține cont însă să le alegi de la același producător și chiar din aceeasi colecție pe toate, de la bateria de lavoar până la cea pentru bideu. De cele mai multe ori, culorile și finisajele diferă de la brand la brand, iar acest lucru poate da un aspect neuniform băii tale.

Dacă nu știi cum să alegi bateriile, am scris un articol întreg despre asta. Alege bateriile de baie ca un adevărat expert cu articolul integral de pe Neakaisa.ro.

Detaliile care fac diferența dintre o baie simplă și o baie din care nu vrei să mai ieși

Design-ul a devenit mai mult despre ce se simte decât despre ce se vede. Vopsește un perete de accent, adaugă o poliță minimală și o planta curgătoare, pune o lumânare parfumată – detaliile mici sunt cele care rămân memorabile.

Dacă baia ar fi o piesă muzicală, detaliile sunt notele fine care dau armonie.

Tips & tricks:

Investește într-o oglindă de dimensiuni generoare – îți schimbă complet percepția spațiului.

Mixează metalul periat cu ceramica albă mată pentru un look curat dar nu plictisitor

Nu aglomera rafturile. Lasă aerul să circule, la propriu și la figurat.

Designul ca emoție – inspirația RUNE

Când frumosul întâlnește funcționalul, apare emoția.

Asta e și filosofia RUNE – brandul inspirat de ideea că designul interior poate fi o formă de trăire. Confortul și bucuria se întâlnesc, fiecare piesă are o poveste: o textură, o formă, o stare.

RUNE a luat naștere tocmai să alinieze trei piloni esențiali în amenajarea băii: calitate care durează, design care se simte și un buget corect echilibrat.

Bugetul: planifică-l ca un profesionist

O baie frumoasă nu trebuie să coste cât o sală de dans la palat.

Totul ține de planificare și momentul potrivit.

Tips & tricks:

Fă o listă clară cu ce ai nevoie acum și ce poate aștepta.

Prioritizează obiectele cu impact mare: mobilierul de baie, cada, bateria de duș sau bateria de cadă.

Alege calitatea înainte, mai ales pentru elementele încastrate, nu vrei să spargi din nou pereții peste 3 ani.

Și da, momentul ideal pentru achiziții inspirate poate fi Black Friday chiar și când vine vorba despre baie.

În fiecare an, Neakaisa.ro organizează Black Friday, un moment ideal pentru a face achizițiile mari cu un buget mai restrâns.

La Neakaisa, Black Friday, pe lângă cele mai mari reduceri din an, e despre a aduce în orice baie piese care rezistă în timp și care au un design care se simte.

O baie frumoasă nu trebuie să fie un vis scump. Cu un plan clar și un strop de inspirație, devine realitate.

Inspiră-te, planifică, creează

O baie perfectă nu se face peste noapte – se construiește din alegeri conștiente, din detalii și din emoție.

Lasă designul să te ghideze, dar confortul să te inspire.