Cum va schimba e-Proprietatea impozitarea bunurilor imobile?

Sistemul e-Proprietatea reprezintă una dintre cele mai importante inițiative ale autorităților române în procesul de digitalizare a administrației publice. Prin implementarea sa, statul își propune să îmbunătățească acuratețea impozitării bunurilor imobile, să reducă birocrația și să elimine discrepanțele existente între registrele locale și cele naționale.Află cum va transforma platforma e-Proprietatea procesul de impozitare a bunurilor imobile și ce avantaje, provocări și schimbări aduce pentru cetățeni, autorități și piața imobiliară.

Ce este e-Proprietatea și care este scopul său principal

e-Proprietatea este o platformă digitală națională dezvoltată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în colaborare cu Ministerul Finanțelor și alte instituții publice. Scopul proiectului este crearea unei evidențe centralizate și actualizate a tuturor proprietăților imobile din România, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de folosire. Prin interconectarea bazelor de date ale primăriilor, ANAF și ANCPI, sistemul va permite o evaluare uniformă a bunurilor și va simplifica operațiunile de calcul impozit casă în 2026. Astfel, e-Proprietatea nu este doar un instrument tehnologic, ci o reformă fiscală digitală, care va transforma modul în care sunt identificate, evaluate și impozitate clădirile și terenurile din întreaga țară.

Cum va funcționa platforma e-Proprietatea

e-Proprietatea va reuni informații din mai multe surse oficiale pentru a oferi o imagine completă și precisă asupra fiecărui imobil. Platforma va centraliza date din:

cadastru și carte funciară (ANCPI);

administrațiile fiscale locale;

Ministerul Finanțelor;

Direcția Națională de Evidență a Persoanelor;

sistemul e-Factura și viitoarea bază e-Case.

Prin această integrare, autoritățile vor putea identifica instantaneu:

cine este proprietarul real al unui bun imobil;

valoarea de piață și destinația imobilului;

istoricul modificărilor și tranzacțiilor;

obligațiile fiscale aferente.

Pentru contribuabili, aceasta înseamnă transparență sporită, reducerea erorilor administrative și acces rapid la situația fiscală a proprietăților deținute.

Cum va influența e-Proprietatea impozitarea bunurilor imobile

Principalul efect al platformei va fi uniformizarea modului de evaluare și impozitare a clădirilor și terenurilor din România. În prezent, există discrepanțe semnificative între localități în ceea ce privește baza de calcul a impozitelor. Prin e-Proprietatea, impozitarea va fi realizată pe baza valorii de piață actualizate și nu doar pe baza grilelor notariale sau a evaluărilor individuale. Alte efecte sunt:

fiecare imobil va fi identificat unic, prin cod fiscal propriu;

modificările (construcții, extinderi, demolări) vor fi înregistrate automat în sistem;

valorile vor fi actualizate periodic, pentru a reflecta evoluțiile pieței.

Această abordare va duce la o impozitare mai echitabilă, eliminând cazurile în care imobile similare erau taxate diferit în funcție de localitate.

Beneficiile pentru proprietari și investitori imobiliari

Digitalizarea procesului de evidență și impozitare aduce avantaje directe celor care dețin sau administrează proprietăți. De exemplu, pentru persoanele care au apartamente de vânzare în Sibiu pe Storia.ro sau în alte orașe ale țării vor beneficia de:

acces online la toate informațiile despre bunurile imobile (valori, taxe, situație juridică);

transparență fiscală – eliminarea erorilor și a interpretărilor subiective;

predictibilitate financiară – proprietarii vor ști exact care sunt obligațiile anuale;

ușurință în tranzacții – cumpărătorii și vânzătorii vor putea verifica rapid istoricul imobilului;

simplificarea plăților – posibilitatea achitării impozitelor online, direct din contul e-Proprietatea.

Pentru investitori, sistemul oferă o bază de date solidă pentru analiza pieței și identificarea zonelor cu potențial de creștere.

Impactul asupra autorităților locale și administrației fiscale

e-Proprietatea nu este doar un instrument pentru cetățeni, ci și o resursă puternică pentru administrația locală și centrală. Primăriile vor avea acces la o evidență actualizată a proprietăților de pe raza administrativă, reducând timpul necesar pentru verificări și rectificări. Pentru ANAF și Ministerul Finanțelor, sistemul va permite monitorizarea corectă a veniturilor din impozite și eliminarea pierderilor fiscale.

De asemenea, e-Proprietatea va ajuta la identificarea bunurilor neevaluate, construcțiilor nedeclarate sau proprietăților neimpozitate până acum. În ansamblu, acest sistem digital va crește eficiența administrativă și gradul de colectare a impozitelor, reducând dependența de documente pe hârtie și interacțiuni fizice.

Provocările și riscurile implementării sistemului

Deși e-Proprietatea promite transparență și eficiență, implementarea unui astfel de proiect complex nu este lipsită de provocări. Principalele riscuri și dificultăți vizează:

calitatea datelor existente – multe registre locale conțin informații incomplete sau eronate;

lipsa interoperabilității între instituții – unele sisteme informatice nu sunt compatibile;

posibile întârzieri administrative la actualizarea bazelor de date;

preocupări privind protecția datelor personale, întrucât sistemul va conține informații sensibile.

Succesul e-Proprietatea depinde de colaborarea instituțională, de formarea personalului public și de implementarea unor măsuri stricte de securitate digitală.

Ce se va schimba pentru contribuabili după lansarea e-Proprietatea

După implementarea completă, relația cetățeanului cu administrația fiscală va fi radical diferită. Proprietarii vor putea:

accesa online situația completă a bunurilor deținute;

verifica valoarea fiscală și istoricul actualizărilor;

depune cereri de actualizare direct prin platformă;

plăti impozitele fără deplasări la primărie;

primi notificări automate privind termenele de plată sau modificările legislative.

Astfel, impozitarea devine mai predictibilă, mai corectă și mai simplă de gestionat.

Cum se corelează e-Proprietatea cu alte sisteme digitale guvernamentale

Proiectul face parte dintr-un ecosistem mai larg de digitalizare a administrației publice. e-Proprietatea va funcționa integrat cu:

e-Factura, pentru corelarea valorilor declarate în tranzacțiile imobiliare;

RO-eID și Ghișeul.ro, pentru autentificare și plăți online;

e-Case și e-Construcții, pentru monitorizarea autorizațiilor și a lucrărilor edilitare.

Această interconectare între sisteme va permite trasabilitatea completă a bunurilor imobile, de la autorizare și construcție până la vânzare și impozitare.

Impactul pe termen lung asupra pieței imobiliare

Odată implementat complet, e-Proprietatea va influența nu doar fiscalitatea, ci și dinamica pieței imobiliare. Datele centralizate vor permite o evaluare mai corectă a valorii de piață și o creștere a transparenței în tranzacțiile imobiliare. Investitorii vor avea acces la informații verificate, ceea ce va duce la decizii mai informate și o concurență sănătoasă. De asemenea, autoritățile vor putea planifica mai eficient politicile de dezvoltare urbană și investițiile publice, bazându-se pe date reale.

Când va fi funcțional sistemul e-Proprietatea

Implementarea proiectului este planificată în mai multe etape, pentru a asigura o tranziție lină și sigură. Potrivit Ministerului Dezvoltării, platforma e-Proprietatea va fi lansată treptat, între 2025 și 2027, cu faze pilot în marile municipii, urmate de extinderea la nivel național. Primele funcționalități vor fi cele legate de vizualizarea și actualizarea datelor cadastrale, urmând ca partea fiscală și integrarea cu ANAF să devină complet operaționale în fazele ulterioare.

Proiectul e-Proprietatea reprezintă un pas decisiv către o administrație fiscală modernă, transparentă și eficientă. Prin digitalizarea completă a evidenței imobiliare, România va putea corecta discrepanțele de impozitare, va crește gradul de colectare și va facilita accesul cetățenilor la informații clare și actualizate. Pentru proprietari, investitori și autorități locale, e-Proprietatea aduce predictibilitate, siguranță juridică și simplitate administrativă. Pe termen lung, acest sistem va schimba nu doar modul de impozitare, ci și relația cetățeanului cu statul, orientând administrația românească spre eficiență și digitalizare completă.