Cum se întreține corect tapițeria de catifea?

Catifeaua a fost asociată dintotdeauna cu obiectele frumoase, confortabile și care se potrivesc în orice spațiu. Dacă ai ales o canapea sau un fotoliu tapițat cu acest material, probabil că îți dorești să îi păstrezi aspectul impecabil cât mai mult timp. Tocmai pentru că este un material atât de apreciat, întreținerea sa merită să fie făcută cu grijă, pentru a rezista la uzură, să rămână curată și să își păstreze textura. Citește mai departe ce ai de făcut.

Curățarea de bază

Unul dintre cele mai importante detalii atunci când vine vorba de catifea este prevenția. Praful, scamele și impuritățile se așează ușor pe suprafața sa, motiv pentru care o curățare regulată previne apariția petelor și a zonelor uzate. O dată pe săptămână, folosește o perie moale sau o duză specială pentru tapițerii, montată pe aspirator, la o treaptă redusă de putere. Astfel, fibrele nu sunt forțate, iar materialul își păstrează aspectul plăcut.

Este recomandat să faci aceste operațiuni cu mișcări line, pe toată suprafața, fără să insiști doar într-un singur loc. Aspirarea corectă a paturilor tapitate din catifea sau a canapelelor îndepărtează particulele de praf și menține structura materialului prin prevenirea tocirii firelor.

Cum gestionezi petele, fără riscuri pentru material

Nu este deloc plăcut să descoperi o pată proaspătă pe canapeaua preferată, dar important este să acționezi rapid. Folosește un prosop moale, alb, umezit cu apă plată sau distilată, și tamponează zona, fără a freca. Catifeaua reacționează bine la metodele delicate, iar frecarea poate apăsa fibrele și accentua pata.

În cazul petelor mai dificile, cum ar fi cele de grăsime sau băuturi colorate, poți folosi o soluție specială pentru tapițerii sau un amestec blând de apă și puțin oțet alb. Testează orice soluție pe o zonă mai puțin vizibilă, pentru a evita posibile modificări de culoare. Aplică soluția cu o cârpă curată, apoi șterge cu o altă cârpă umezită doar cu apă, pentru a îndepărta reziduurile. Dacă nu ai încă un pat de catifea în locuința ta și îți dorești unul, alege un model de pe prestigehome.ro!

De ce contează poziționarea mobilierului

Expunerea la soare este unul dintre factorii care pot afecta aspectul catifelei. Razele directe pot duce la decolorare sau pot schimba textura materialului. Astfel, este indicat să așezi piesele tapițate cu catifea în zone în care lumina soarelui ajunge filtrată prin perdele sau draperii. În acest mod, materialul rămâne intens colorat, iar riscul decolorării scade considerabil.

Pe lângă lumină, temperatura și umiditatea din încăpere joacă un rol important. Un spațiu cu temperatură constantă și umiditate controlată ajută la menținerea elasticității fibrelor, fără ca materialul să devină rigid sau să capete mirosuri neplăcute.

Când și de ce să alegi servicii profesionale

Chiar dacă rutina de zi cu zi este foarte importantă, curățarea în profunzime, făcută la câteva luni, prelungește durata de viață a catifelei. Poți opta pentru produse speciale sub formă de spumă sau spray pentru tapițerii, pe care să le aplici cu o perie moale. Se lasă să acționeze conform instrucțiunilor, după care se curăță cu grijă. În cazul în care nu ești sigur de produsul potrivit sau vrei să eviți orice risc, curățarea profesională garantează rezultate foarte bune și păstrează intactă textura materialului.

Sfaturi simple pentru o tapițerie mereu ca nouă

Rotește periodic pernele sau accesoriile mobile, astfel încât zonele de contact să se uzeze uniform. Poți folosi o pătură subțire pentru a proteja locurile unde te așezi cel mai des, mai ales dacă ai animale de companie sau copii mici. Evită să așezi obiecte grele pe catifea, pentru a nu presa și aplatiza fibrele. Dacă ai animale de companie, o pătură poate fi utilă, mai ales pentru protejarea materialului de zgârieturi sau de păr.

Tu ce alte soluții de îngrijire folosești pentru întreținerea articolelor din catifea?